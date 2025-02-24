Москва, 24 февраля, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Бывшего священника Ивана Светлого (настоящая фамилия — Федоринов) обвинили в создании финансовой пирамиды и хищении миллионов рублей у собственных вкладчиков. Об этом 24 февраля сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заявление в полицию на экс-священника написали несколько десятков частных инвесторов, которые вложили средства в созданный им инвестиционный фонд «Терра Капиталиста». Пострадавшие в Москве и других городах утверждают, что Светлый обещал им улучшение финансового положения. При отсутствии денег он предлагал оформить кредиты.

По словам заявителей, этот процесс Светлый курировал онлайн или очно. При возникновении трудностей «предприниматель» лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их помочь в одобрении кредита. Люди занимали от 600 тыс. до 12 млн рублей и передавали их ему.

«Например, по его просьбе они помогали заемщикам получить справки о доходе, который превышал их реальный», — рассказали жертвы экс-священника.

Одна из пострадавших сообщила в беседе с изданием, что полученные средства Светлый переводил на кредитование среднего бизнеса. После получения прибыли эти компании якобы выплачивали ему деньги, а он уже делил их между своими вкладчиками, но без установленного процента. Это могло быть 3% или 10% и больше.

Поначалу вкладчики получали от 200 тыс. до 700 тыс. рублей в месяц в зависимости от вложенной суммы и договоренностей. Однако в октябре 2024 года выплаты прекратились. Сам Светлый тоже пропал и перестал выходить на связь — вкладчики заподозрили, что он мог уехать за границу.

По предварительным данным, на сегодня от мошеннических действий Светлого пострадали 70 человек. При этом, заявили пострадавшие, у Светлого было минимум 150 инвесторов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 7 октября суд приговорил троих создателей финансовой пирамиды к лишению свободы на срок от восьми до 12 лет за мошенничество в особо крупном размере. Они похитили почти 214 млн рублей у 154 вкладчиков. Мошенники развернули масштабную рекламную кампанию, обещая инвесторам выплаты до 22% в месяц. На деле финансирование поступало за счет средств новых членов пирамиды.

В октябре в Зеленограде задержали мошенника-криптовалютчика, который обманул 42 человека на общую сумму 71 млн рублей. Доход для вновь присоединившихся к «инвестпроекту» формировался из ранее привлеченных денег.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов 10 января сообщил, что банк за последнее время выявил десять финансовых пирамид с использованием кредитов. По его словам, есть данные о 2,3 тыс. пострадавших от подобного мошенничества.