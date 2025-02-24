Москва, 24 февраля, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону, установлен для жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее собственникам, которые самовольно сделали входную дверь в квартиру открывающейся наружу, грозил штраф в размере 10 тыс. рублей. С 1 февраля его повысили до 15 тыс. рублей. Кроме того, соседи вправе потребовать, чтобы дверь вернули в исходное состояние, и обратиться в суд в случае отказа. Подобные случаи были, суды занимали сторону истцов, отметил эксперт.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — пояснил Федорук.

Он напомнил, что собственники жилья обязаны следовать правилам противопожарной безопасности. Это значит, что в квартирах не следует хранить легковоспламеняющиеся жидкости, а балконы не стоит захламлять вещами. Входные двери должны открываться внутрь квартиры, иначе при пожаре они могут помешать соседям покинуть подъезд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что газовщики получат право беспрепятственно попадать в квартиры для проверки газового оборудования. В соответствии с законопроектом, который Госдума в первом чтении рассмотрит 25 февраля, сотрудники газовых служб смогут обратиться в суд после отказа в допуске в жилое помещение. Законопроект направлен на сокращение рисков угрозы жизни и здоровью жителей многоквартирных домов.