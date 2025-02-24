Лондон, 24 февраля, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени начнут чаще отказываться выполнять боевые приказы на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Global Look Press

«Когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, это начнет оказывать эффект», — пояснил он.

Британский аналитик отметил, что украинские военные начнут сомневаться в целесообразности дальнейшего ведения боевых действий. По словам Меркуриса, бойцы ВСУ могут перестать выполнять приказы «полностью оторванного от реальности» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Аналитик также указал на ужасное состояние, в котором находятся украинские военные по всей линии фронта. Он добавил, что, несмотря на попытки украинского руководства сделать вид, что российское наступление остановилось, на самом деле оно только набирает обороты на всех направлениях.

«Ситуация для украинских военных ухудшается. И она ухудшается быстро», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 2 февраля сообщил, что командование Вооружённых сил Украины на харьковском направлении бросает своих бойцов на позициях на несколько месяцев без снабжения. Поэтому при первой же возможности, по его словам, украинские военнослужащие сдаются в российский плен, не желая умирать за киевский режим и терпеть «беспредел командиров».

В конце января Меркурис предупредил, что ВСУ ожидает новая катастрофа, когда российские войска освободят город Красноармейск в ДНР. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России близки к тому, чтобы перерезать все линии связи ВСУ с городом, включая автомобильные и железнодорожные пути.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя 16 января заявил, что Зеленский делает всё, чтобы доказать своим партнерам, что его режим еще может вести военные действия. По его словам, глава киевского режима игнорирует ситуацию в Донбассе, обрушение восточного фронта и бросает все накопленные резервы в Курскую область.