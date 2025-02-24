В Рязанской области вспыхнул пожар после атаки дронов
На предприятии в Рязанской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Рязань, 24 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. В Рязанской области после отражения атаки беспилотников на одном из предприятий вспыхнул пожар. Об этом 24 февраля сообщил губернатор региона Павел Малков.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили над территорией Рязанской области два БПЛА.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», ― написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, за ночь 24 февраля дежурные средства ПВО перехватили и сбили 22 украинских беспилотника. В Минобороны уточнили, что 16 дронов уничтожили над Орловской областью, три — над Брянской, еще два — над Рязанской областью и один беспилотник — над Крымом.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атак украинских БПЛА нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
В ночь на 23 февраля ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять дронов перехватили над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожили над территориями Тульской и Воронежской областей.
Утром 23 февраля в течение двух часов силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над тремя регионами: шесть — над Орловской областью, три — над территорией Тульской и один — над Курской областью.