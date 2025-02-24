Рязань, 24 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. В Рязанской области после отражения атаки беспилотников на одном из предприятий вспыхнул пожар. Об этом 24 февраля сообщил губернатор региона Павел Малков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили над территорией Рязанской области два БПЛА.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 24 февраля дежурные средства ПВО перехватили и сбили 22 украинских беспилотника. В Минобороны уточнили, что 16 дронов уничтожили над Орловской областью, три — над Брянской, еще два — над Рязанской областью и один беспилотник — над Крымом.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атак украинских БПЛА нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

В ночь на 23 февраля ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять дронов перехватили над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожили над территориями Тульской и Воронежской областей.

Утром 23 февраля в течение двух часов силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над тремя регионами: шесть — над Орловской областью, три — над территорией Тульской и один — над Курской областью.