Анкара, 24 февраля, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля в Анкаре. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера «РИА Новости».

МИД РФ/ИА Новости

«В графике президента на понедельник есть встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — отметили в администрации.

Ожидается, что встреча начнется в 14:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом. Ожидается, что 24 февраля глава российского МИД встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить переговоры по украинскому урегулированию.

Ранее, 20 февраля, Лавров в ходе встречи в ЮАР проинформировал Фидана об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Главы дипломатий «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, в том числе по перспективам сотрудничества в торгово-экономической сфере.