Вашингтон, 24 февраля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил блок консерваторов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с успешным результатом на досрочных выборах 23 февраля. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Global Look Press

Американский лидер назвал этот день важным как для Германии, так и для Соединенных Штатов Америки.

«Похоже, что в Германии консерваторы одержали победу на значимых выборах. Граждане Германии выражают усталость от многолетних политик, лишенных здравого смысла», ― указал Трамп.

Особенно, по его словам, это касается вопросов иммиграции и энергетики.

«Я всех поздравляю — впереди еще много побед», — добавил президент США.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8%. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) не набрала необходимых 5% для прохождения в бундестаг. Избирком Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах объявил о результате в 4,972% голосов. Порог в 5% не преодолела и Свободная демократическая партия (СвДП). Ее лидер — бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер — уже объявила об уходе из политики.

Вагенкнехт, выступая на мероприятии, посвященном выборам в бундестаг, заявила, что ее партия является антивоенной силой. Политик отметила, что ССВ выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких военных в другие страны, включая Украину.

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, комментируя победу, заявил, что планирует сформировать федеральное правительство к 20 апреля.

В свою очередь лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без ее партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой Мерца. Шольц также заявил, что несёт ответственность за это поражение.