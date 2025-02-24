Москва, 24 февраля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Одно лишь прекращение огня на Украине грозит тяжелыми последствиями, если первопричины конфликта не будут устранены. Представители России развернуто объяснили эту позицию американским коллегам на встрече в Эр-Рияде, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», — сказал дипломат.

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