Москва, 24 февраля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Судебные приставы взыскивают 4 млн рублей с владельца информационного ресурса Telegram — организации Telegram Messenger Inc. Это следует из материалов, на которые 24 февраля сослался ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Владелец соцсети является виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 млн рублей ― это сумма задолженности за неоплаченный штраф. В материалах, поступивших судебным приставам от мирового судьи Таганского района Москвы, указано, что владелец мессенджера не выполнил предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление нескольких каналов, в которых содержатся призывы отделить Урал от остальной части России. Об этом стало известно из судебного решения. Руководство мессенджера должно было в течение суток исполнить это требование, однако Telegram-каналы с противоправным контентом удалены не были, в том числе каналы с призывами к сепаратизму и поддержке украинских формирований.

Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы 6 февраля оштрафовал мессенджер Telegram на 240 тыс. рублей за публикацию персональных данных граждан РФ.

В октябре суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за нарушение по ст.13.41 КоАП РФ. Компания признана виновной в неудалении запрещённой информации или ограничении доступа к ней.