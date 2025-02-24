Москва, 24 февраля, 2025, 07:52 — ИА Регнум. За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом утром 24 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 16 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, еще два БПЛА — над Рязанской областью и один беспилотник над Республикой Крым.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале, пострадавших и разрушений в результате атак украинских БПЛА нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Вместе с этим губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО сбили над шестью российскими регионами 20 украинских беспилотников. Пять из них были уничтожены над Орловской областью, еще по четыре — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, три дрона сбиты над Липецкой областью и по два — над Воронежской и Тульской областями.

Утром 23 февраля в течение двух часов силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над тремя регионами: шесть — над Орловской областью, три — над территорией Тульской и один — над Курской областью.