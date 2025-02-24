Рязань, 24 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата на территории Рязанской области. Об этом 24 февраля сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как уточнил глава Рязанской области, из-за падения обломков сбитого беспилотника на территорию одного из предприятий произошло возгорание. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По данным губернатора, пострадавших в результате атаки беспилотников нет, материальный ущерб оценивается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» перехватила 171 беспилотник ВСУ над территорией ДНР. Отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ обезвредили беспилотники, уничтожив взрывные устройства.

В ночь на 23 февраля ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять беспилотников были перехвачены над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.