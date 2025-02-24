Донецк, 24 февраля, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Над Донецкой Народной Республикой (ДНР) за неделю система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» перехватила 171 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 24 февраля проинформировали в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой», — отметили в ведомстве.

По данным спецслужбы, один из БПЛА были перехвачены над жилыми кварталами Кировского района Донецка, другой подавили около детского сада. Один ударный дрон пытался нанести ущерб критически важному водонапорному узлу, однако был подавлен системой «Купол Донбасса».

Отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ обезвредили беспилотники, уничтожив взрывные устройства.

Как передавало ИА Регнум, в период с 10 по 16 февраля система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила 193 террористические атаки украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру в ДНР. Один из украинских беспилотников самолётного типа поразили около электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка. Взрывотехники обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне, заключили в республиканском УФСБ.

«Купол Донбасса» в течение недели с 3 по 9 февраля подавил 156 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Один дрон ВСУ мультироторного типа нейтрализовали вблизи жилых кварталов в Кировском районе Донецка. Выяснилось, что он нёс два самодельных боеприпаса общей массой более 2 кг взрывчатых веществ. Инфраструктура и мирные граждане не пострадали.