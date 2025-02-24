Берлин, 24 февраля, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ждёт полный крах в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом 23 февраля предупредил немецкий телеканал ZDF.

Global Look Press

В настоящее время в Украине насчитывается от 40 000 до 50 000 терминалов Starlink, система предлагает гражданскому населению и военным доступ к интернету в любой точке страны.

Уточняется, что в случае закрытия доступа к системам Starlink в течение длительного срока оборона Украины «неизбежно и необратимо» потерпит крах. Поясняется, что ряд интернет-приложений, предназначенных для связи, идентификации военных целей и обнаружения целей, работают на Starlink. Система также использовалась украинскими морскими беспилотниками.

При этом отмечается, что потеря доступа к Starlink спровоцирует серьезные экономические проблемы даже на региональном уровне и, вероятно, вызовет раздражение у населения Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, украинские специалисты начали разрабатывать альтернативу на случай отключения страны от спутникового интернета Starlink.

22 февраля президент США Дональд Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа подписать соглашение о доступе к полезным ископаемым в качестве компенсации за американскую помощь. Агентство Reuters предположило, что есть возможность отключения на Украине системы Starlink.

Позднее глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию Reuters о планах Вашингтона отключить Starlink для Украины в случае отказа Киева от заключения сделки по полезным ископаемым.

Однако член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик успел отметить, что угроза отключить для Украины Starlink будет «черной меткой» для главы киевского режима Владимира Зеленского.