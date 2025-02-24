США переформулирует стратегию поддержки Украины в том, что касается экономики и критически важных минералов, заявил 23 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. В интервью Fox News он пояснил это необходимостью получения народом США отдачи от осуществлённых страной громадных инвестиций. Также Белый дом ищет новые пути для взаимодействия с Россией, и первым шагом стал разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде, где команды обсуждали ключевые вопросы безопасности, отметил Уолтц. Обсуждением в том числе такого ознаменован новый, 1096-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Российско-американские отношения и стратегия поддержки Украины: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заговорил об их пересмотре

Ещё одним шагом к пересмотру российско-американских отношений может стать подготовленный США проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине. В тексте выражается скорбь в связи с гибелью людей в «российско-украинском конфликте» и содержится призыв к его скорейшему завершению. При этом в документе отсутствуют обвинения в адрес России. Голосование по нему состоится 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

О том, что договоренности по завершению конфликта на Украине могут быть достигнуты уже в ближайшее время, со ссылкой на слова американского лидера ранее сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Тем временем группировка войск (ГВ) «Север» продолжает выполнять задачи по освобождению Курской области. Только за последние сутки, 23 февраля, потери противника составили свыше 280 человек. В Telegram-канале «северяне» отмечают: «Западные страны продолжают активно поставлять военную технику Украине, а приход к власти в ФРГ представителя «партии войны» Фридриха Мерца означает, что поставки из бундесвера не прекратятся — боевые действия продолжаются».

Вместе с тем, по оценке бойцов северной группировки, украинские националисты уже осознали, что вторжение в «старые» российские регионы привело лишь к колоссальным потерям «элитных» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике, а Сумская область, напротив, становится театром военных действий.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.