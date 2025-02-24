Москва, 24 февраля, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за три года с момента начала проведения спецоперации России потеряли около 1,08 млн убитыми и ранеными. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты, составленные на основе официальных сводок Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным ежедневных и недельных сводок Минобороны, с начала 2025 года ВСУ потеряли около 80 тыс. военных убитыми и ранеными. В 2022 году потери украинских войск составили 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс. военных. В 2024 году, по данным Генштаба ВС России, ВСУ потеряли более 595 тыс. человек убитыми и ранеными.

Вместе с этим Украина с начала спецоперации потеряла 656 военных самолетов, 283 вертолета, 44 263 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), а также 21 713 танков и других боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что количество убитых и раненых украинских военных за 2024 год составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек. По его словам, прошлый год стал переломным в достижении целей спецоперации. Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что реальные потери личного состава ВСУ могут быть на десятки тысяч больше, чем озвучивает минобороны Украины.

До этого, 30 января, Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции достигли почти 1 млн военных убитыми и ранеными.