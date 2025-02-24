Варшава, 24 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Польшу заставят компенсировать €91 млн, изначально выделенных Евросоюзом для помощи Украине. Об этом 23 февраля сообщает RMF FM со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило о завершённом в июне 2024 года расследовании, по результатам которого принято решение рекомендовать к взысканию €91 млн, из выделенных в 2023 году Брюсселем 114 миллионов евро, предназначенных для закупки электрогенераторов и их доставки в районы Украины. OLAF определило, что в данном случае имело место «завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам».

Уточняется, что польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS), распоряжавшееся средствами, завышало стоимость контрактов на 40% от реальной закупочной стоимости, и в итоге Евросоюз финансировал закупку генераторов по завышенной цене.

«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Отмечается, что окончательная оценка проекта закупок Польшей Еврокомиссия завершит в 2026 году. Только после опубликования отчёта о результатах финансовых злоупотреблений определится сумма взыскания и сроки возврата Польшей украденных средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более половины жителей Польши выступили против поставок вооружений Украине. Исследование проводилось в период с 23 по 29 января методом телефонного интервью и через интернет среди 1 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно полученным данным, 53% участников опроса высказались за то, чтобы Польша больше не поставляла оружие Украине для продолжения вооруженного конфликта с Россией.

27 декабря 2024 года представитель российских силовых структур рассказал, что поставленные Польшей Украине вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP непригодны для эксплуатации и могут быть использованы только в качестве доноров запчастей. Он уточнил, что Польша таким образом не только избавится от хлама, но и получит хорошую компенсацию от Евросоюза.