Москва, 24 февраля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Российский экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации обнаружил и уничтожил замаскированные позиции и живую силу украинских формирований. Об этом утром 24 февраля проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ / Кадр из видео

«Получив координаты целей, экипаж танка Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. После наведения танка на цель военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм снарядами по целям на дистанции более 5 км», — отметили в Минобороны.

Там уточнили, что корректировка стрельбы выполнялась с помощью расчетов БПЛА, что позволило отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов. После нанесения поражения по целям экипаж танка выполнил противоогневой маневр и ушел от ответного огня со стороны ВСУ.

«Благодаря мужественным действиям танкистов подразделения ежедневно продвигаются метр за метром, что позволяет зачищать и занимать опорные пункты ВСУ», — добавили в Минобороны.

Вместе с этим в Telegram-канале оборонного ведомства опубликовано видео боевой работы экипажа танка.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк украинских формирований в приграничных районах Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что российские разведчики выявили выдвижение танка противника на огневую позицию и после анализа этой информации было принято решение нанести по нему удар.

В этот же день в министерстве доложили, что ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего.

Также 23 февраля ВС РФ освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). На этом направлении за сутки противник потерял до 165 военных, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.