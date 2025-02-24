Москва, 24 февраля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Данные СНИЛС содержат важные личные и финансовые сведения о владельце, которыми могут воспользоваться мошенники. Об этом предупредил юрист Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков в беседе с агентством «Прайм».

ИА Регнум Телефонные мошенники

Одним из возможных способов, с помощью которых злоумышленник может получить данные СНИЛС, является фальшивая вакансия. Так, мошенники якобы предлагают работу и требуют от соискателя предоставить им этот документ, пояснил Земсков.

Помимо этого, популярными способами остаются использование фишинговых сайтов и предложение «выплат» от якобы государственных органов, рассказал эксперт.

Заполучив данные СНИЛС, злоумышленники могут получать соцвыплаты, оформлять кредиты и займы, а также могут воспользоваться медуслугами от имени жертвы, отметил Земсков. Мошенники также могут продать полученные данные жертвы в даркнете.

Адвокат посоветовал гражданам внимательно следить за сохранностью персональных данных.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Следственном комитете России предупредили о фейковом ресурсе с официальной символикой, который собирал персональные данные участников СВО и членов их семей. На сайте выманивали информацию, обещая помочь в получении выплат. Потом мошенники звонили, представляясь сотрудниками СК, и говорили о необходимости перевести деньги для исполнения запроса о выплатах.

Также мошенники обманывают жен бойцов спецоперации, предлагая организовать видеосвязь с мужем. Так, известен случай, когда злоумышленники представились волонтерами и убедили женщину в том, что ее супруг находится в украинском плену. Они запросили за услуги 12 тыс. рублей, но в результате манипуляций выманили у женщины 162 тыс. рублей.

Вместе с этим эксперт в области кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин рассказал, что разрешение на доступ к спецвозможностям при установке приложения на смартфон может привести к взлому аккаунта. Мошенники используют вредоносное программное обеспечение для кражи данных банковских карт.