Вашингтон, 24 февраля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Массовые сокращения в Агентстве США по международному развитию (USAID), которые коснутся нескольких тысяч сотрудников, начала администрация Белого дома. Об этом 23 февраля сообщается в заявлении, размещённом на сайте агентства.

Иван Шилов ИА Регнум USAID

В документе уточняется, что 24 февраля в 23:59 по времени Вашингтона (07:59 мск) основная часть сотрудников USAID по всему миру отправится в административный отпуск. На местах останутся лишь работники, отвечающие за выполнение критически важных задач и особых программ, а также ключевые руководители.

«Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1,6 тыс. сотрудников, базирующихся на территории США», — отмечается в заявлении.

По данным издания The Washington Post, за рубежом под сокращение могут попасть около 2 тыс. сотрудников агентства. Им предложено вернуться на родину за счёт государства и получить компенсацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, деятельность USAID не помогает добиваться соблюдения стратегических интересов государства.

3 февраля предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счет средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

После этого, 7 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит в данный момент в отношении USAID. За день до этого агентство Reuters написало, что американский президент планирует сократить штат организации в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.