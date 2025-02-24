Лондон, 24 февраля, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Более 80 человек скончались в результате применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета в Великобритании. Об этом 23 февраля сообщила газета The Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шприц

Уточняется, что на конец января зарегистрировано по меньшей мере 18 смертных случаев среди людей, применявших препарат «Мунджаро» (действующее вещество — тирзепатид), 29 человек скончались после применения препаратов «Оземпик», «Вегови», «Ребелсас» (действующее вещество — семаглутид) и 35 человек умерли после применения препаратов «Саксенда» и «Виктоза» (действующее вещество — лираглутид).

Отмечается, что в 22 случаях пациенты применяли препараты с целью снижения веса, ещё 60 пациентов проходили лечение диабета второго типа.

Кроме того, с момента появления в продаже этих препаратов почти у 400 пациентов возникли проблемы со здоровьем, потребовавшие лечения в стационаре. У принимавших препараты наблюдались такие побочные эффекты, как тошнота и рвота, приводящие к сильному обезвоживанию. Кроме того, у пациентов возникали судороги, у них диагностировали кишечную непроходимость и воспаление поджелудочной железы.

Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв предупредила, что решение о начале, продолжении или прекращении лечения этими препаратами должно приниматься совместно с врачом на основе всестороннего рассмотрения преимуществ и рисков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что известную американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали из-за проблем с желудком. Проблемы со здоровьем у телеведущей начались через пять месяцев после того, как она в эфире передачи WeightWatchers извинилась перед телезрителями за многолетнюю пропаганду диеты. Уинфри пояснила, что задала стандарты по снижению веса, которым не могла соответствовать сама. При этом телеведущую обвинили в приёме препаратов для похудения и их рекламе.

Также сообщалось, что в октябре 2024 года в аптеках в ряде российских регионов резко сократилось количество препарата «Семавик», являющегося аналогом датского «Оземпика». Препарат предназначен для лечения сахарного диабета второго типа, но его часто используют для борьбы с ожирением.

По итогам первых восьми месяцев 2024 года объёмы продаж российских аналогов датского препарата от диабета «Оземпик» превзошли объёмы продаж оригинала в 30 раз. Увеличение спроса связывают с более низкими ценами (примерно на 20%), а также с тем, что препарат стали массово продавать в аптеках без назначения врача.