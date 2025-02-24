Канберра, 24 февраля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Власти Австралии ввели новый пакет санкций в отношении 70 российских граждан и 79 организаций. Об этом 24 февраля сообщил сайт премьер-министра страны Энтони Албанезе.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

«Правительство Австралии сегодня ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что новые санкции направлены против лиц, оказывающих поддержку органам власти России в новых регионах и в Крыму, включая министров, судей и прокуроров.

«Санкции также направлены против лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и КНДР, включая развертывание северокорейских войск на поле боя», — отмечается в тексте.

По мнению властей Австралии, военное сотрудничество России и КНДР якобы представляет угрозу безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

«Санкции также наложены на объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, а также на тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с начала спецоперации России на Украине Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день власти Новой Зеландии ввели санкции против 52 лиц и организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, ее энергетическим сектором.

23 февраля глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что Лондон введёт самый большой пакет антироссийских санкций с начала специальной военной операции.

До этого, 21 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затрагивает тему смягчения санкционного давления в рамках урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что страна сделала многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации.

В этот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что западные санкции сыграли важную стимулирующую роль для развития экономики России, несмотря на все сложности.