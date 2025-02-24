Вена, 24 февраля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Европейские чиновники и лидеры западных стран перестали призывать к победе над Россией «на поле боя». Об этом 24 февраля заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Irna.ir Михаил Ульянов

«Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что «Россию необходимо победить на поле боя». Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — написал постпред в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что российские войска наступают на украинские позиции по всей линии фронта. Он также рассказал, что подразделения 810-й бригады ВС России перешли украинскую границу со стороны Курской области и находятся на территории противника.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года заявил, что в странах Запада перестали думать, как нанести России стратегическое поражение. Из-за того, что инициатива на фронте у российской армии, на Западе начали рассуждать о необходимости «заморозить» конфликт.