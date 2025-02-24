Ватикан, 24 февраля, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск получает большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса, но его состояние удалось стабилизировать. Об этом 23 февраля сообщила газета Il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Ватикан сообщил, что Франциск находится в сознании и продолжает получать кислородную поддержку и что проводятся дальнейшие клинические исследования», — сообщает издание.

В последнем обновлении информации Ватикан уточняет, что у понтифика больше не было приступов удушья с вечера субботы, но он по-прежнему получает большое количество дополнительного кислорода.

«Сложность клинической картины и необходимость ожидания результатов медикаментозного лечения диктуют осторожный прогноз», — отмечается в заключении врачей.

Подчеркивается, что, несмотря на стабилизацию состояния понтифика, ему всё еще жизненно необходимы помощь и наблюдение врачей. Анализы крови показали «начальную, лёгкую почечную недостаточность», но врачи уточнили, что ситуация под контролем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние папы Римского Франциска, у которого диагностирована двусторонняя пневмония, остаётся критическим, хотя он находится в сознании, хорошо ориентируется в происходящем и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

Вечером 22 февраля в Ватикане назвали критическим состояние 88-летнего папы Римского. Отмечалось, что понтифику потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного криза. Утром 23 февраля служба печати Святого престола сообщила, что Франциск смог отдохнуть ночью после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии.

14 февраля папа Римский после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. В ходе обследования у него выявили начало двусторонней пневмонии, а затем врачи предписали понтифику полный покой. Все мероприятия с его участием перенесли или отменили.