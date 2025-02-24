Прага, 24 февраля, 2025, 04:51 — ИА Регнум. Поддержку Украины необходимо продолжать, несмотря на критику главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа, который намерен наладить диалог с Россией. Об этом 23 февраля заявил президент Чехии Петр Павел в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«После трех лет российской агрессии против Украины мы всё больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и «убирать ногу с педали газа» в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению», — отметил чешский лидер.

По его мнению, именно сейчас надо ещё громче призывать к справедливому миру на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также перенес свой визит в Саудовскую Аравию, посетовав, что его не пригласили на переговоры, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде.

Позднее американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов на Украине. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.