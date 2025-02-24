Москва, 24 февраля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) не набрала необходимых 5% для прохождения в бундестаг. Об этом сообщил избирком Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Всего партия Сары Вагенкнехт набрала 4,972% голосов. Порог в 5% не преодолела и Свободная демократическая партия (СвДП). Ее лидер — бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер — уже объявил об уходе из политики.

Вагенкнехт, выступая на мероприятии, посвященном выборам в бундестаг, заявила, что ее партия является антивоенной силой. Политик отметила, что ССВ выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, а ведущие политические силы Германии сделали всё, чтобы ССВ не попал в парламент.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набрав 26,8%. АдГ заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, комментируя победу, заявил, что планирует сформировать федеральное правительство к 20 апреля.

В свою очередь лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

С победой на досрочных выборах немецких консерваторов поздравил президент США Дональд Трамп. По мнению Трампа, этот день стал замечательным как для Германии, так и для США.