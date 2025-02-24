Киев, 24 февраля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Украине придется создать собственное НАТО на своей территории, если страна не вступит в Североатлантический альянс. Об этом 23 февраля в соцсети X (бывший Twitter) заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Если Украина не вступит в НАТО, нам придется создать НАТО на территории Украины, а это значит содержать армию, достаточно сильную для отражения агрессии. Финансировать ее, производить и хранить достаточное количество собственного оружия, а также вести переговоры с нашими партнерами об их участи», — заявил глава киевского режима.

По мнению Зеленского, НАТО — «самый экономически эффективный вариант предотвращения нового военного конфликта». Вместе с этим он выразил благодарность всем тем, кто поддерживает киевский режим для достижения «настоящей безопасности».

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля заявил, что причиной начала конфликта на Украине стало то, что эту страну решили взять в НАТО. Для него осталось загадкой, почему западные политики думали, что Россия не будет реагировать на это. По мнению главы венгерского правительства, Украину никогда не примут в альянс, она будет буферной зоной.

18 февраля прошли переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, обе стороны согласились, что попытка втянуть Украину в НАТО была крупнейшей ошибкой предыдущей американской администрации.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для начала переговоров с киевским режимом является официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО. Он также подчеркнул, что Россия прекратит огонь сразу после выполнения этого условия и вывода украинских войск с российской территории.