Берлин, 24 февраля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на досрочных выборах в бундестаг во всех землях, входивших в состав бывшей ГДР. Об этом 24 февраля свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии по итогам подсчета бюллетеней.

Cherubino Плакат партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на федеральных выборах 2013 года: «ДА — Европе, НЕТ — долговому союзу»

В Бранденбурге партия получила 32,5% голосов, Мекленбурге — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

В Бранденбурге АдГ получила 32,5% голосов, в Тюрингии за неё проголосовали 38,6%, избирателей, в Саксонии свои голоса АдГ отдали 37,3% избирателей. В Мекленбурге — Передней Померании АдГ поддержали 35% избирателей, в Саксонии-Анхальт партия получила 37,1% голосов.

В землях бывшей ГДР АдГ уверенно лидировала, значительно опережая по результатам другие партии. По стране АдГ заняла второе место, уступив только блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За АдГ проголосовали около 21% избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в Германии, набирая 29,6% голосов. Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 21,5%. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов страны.

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.