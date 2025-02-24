Вашингтон, 24 февраля, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Главы некоторых государственных ведомств США попросили своих подчиненных не отвечать на запрос главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, в котором он требует от госслужащих рассказать о проделанной ими работе за неделю. Об этом пишет газета The New York Times.

Valerie Plesch/Global Look Press Здание ФБР в Вашингтоне

Отмечается, что указание дали некоторые соратники президента США Дональда Трампа, в том числе директор ФБР Кэш Патель и директор национальной разведки Тулси Габбард.

«Их инструкции фактически отменили приказ господина Маска в большей части правительства, бросив вызов широким полномочиям, которые президент Трамп дал самому богатому человеку в мире для проведения радикальных изменений в федеральной бюрократии. Противостояние служит одним из первых значительных тестов того, насколько далеко простирается власть господина Маска», — говорится в публикации.

Отмечается, что директива Маска разнеслась по всему федеральному правительству США. Должностные лица некоторых агентств, включая ФБР, а также минобороны, Госдепартамента, министерства здравоохранения и социальных служб и министерства внутренней безопасности приказали своим сотрудникам не реагировать на директиву.

Вместе с этим электронное письмо с требованием Маска пришло некоторым действующим федеральным судьям, которые относятся к судебной, а не исполнительной ветви власти, утверждает NYT.

6 февраля журнал Wired писал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа. По мнению одного из источников издания, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт и что в какой-то момент это может привести к конфликту.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск занял пост главы DOGE. Однако, по данным телеканала ABC News, Маск не является главой департамента, а занимает должность старшего советника президента.

Ранее Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

Трамп уже заявил, что планирует поручить Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.