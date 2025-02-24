Стокгольм, 24 февраля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Системы ПВО стоимостью 1,2 млрд крон (почти $113 млн) передаст Украине правительство Швеции. Об этом 23 февраля рассказали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон в статье для газеты Svenska Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Системы ПВО войдут в 18-й пакет помощи Украине. Отмечается, что это самый большой пакет военной помощи, переданный Швецией с февраля 2022 года. Авторы статьи отметили, что Киеву будут переданы системы Robot 70 и Tridon Mk2. После закупки правительством Швеции системы ПВО передадут в дар Украине.

С февраля 2022 года Швеция направила около 73,2 млрд шведских крон (около €6,45 млрд) на поддержку Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, странам Северной Европы следует заняться более актуальным для них вопросом, чем Украина, например темой Гренландии. Российский дипломат напомнила, что в Финляндии и Швеции проходят заседания парламентов по теме Украины.