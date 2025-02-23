Вашингтон, 24 февраля, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) прогнозирует, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля побьет рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, забившего 894 шайб.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В этот день пройдет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаого Блэкхокс». До этого ожидалось, что рекорд будет побит 12 или 15 апреля.

Ранее, 23 февраля, Овечкин в матче против «Эдмонтон» оформил хет-трик, сократив отставание от рекорда Гретцки до 12 шайб. Всего на счету Овечкина 882 шайбы. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Вашингтона». Для «Вашингтона» встреча против «Эдмонтона» стала 57-м матчем. Всего в текущем регулярном чемпионате команды сыграют по 82 встречи.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина «величайшим».

9 февраля Овечкин также вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков — 717 голов и 873 результативных паса.