Вашингтон, 24 февраля, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Компенсацию за военную помощь Украине придётся возмещать США в течение сотен лет в случае подписания сделки по полезным ископаемым, предложенной администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом 23 февраля сообщил британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В случае, если Украина подпишет последнюю версию договора, то ей придётся передать 50% своих доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестиционный фонд. Владельцем фонда станет правительство США, а доходы властям Украины придётся передавать в фонд до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд, именно такую сумму Трамп, по его словам Соединённые Штаты потратили на помощь Украине.

Отмечается, что при текущих темпах роста государственного дохода на пополнение фонда до нужной суммы уйдёт не одна сотня лет. Исполнение соглашения станет «колоссальным бременем для маленькой бедной страны», и предполагается, что Белый дом намеренно выставил более жёсткие условия сделки после отказа киевских властей от изначального предложения.

В Киеве назвали обсуждение соглашения вымогательством, но опасаются, что в случае отказа от подписания Вашингтон перекроет поставки военной помощи, отключит Украину от системы спутниковой связи Starlink и ускорит переговоры с Москвой по завершению украинского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр финансов США Скотт Бессент, условия сделки Соединенных Штатов Америки и Украины о передаче права американским компаниями добывать полезные ископаемые на украинской территории не предусматривают военные гарантии Киеву.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что США ожидают заключения сделки с Украиной по добыче ресурсов на следующей неделе. Условия соглашения в большей степени касаются возмещения средств, которые Вашингтон потратил на помощь Киеву.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уточнил, что Украина не признает долг перед США ни в 500 млрд долларов, ни в 100 млрд долларов. По его словам, те 100 млрд долларов, что Украина действительно получила в качестве военной помощи, были выданы в качестве гранта, а грант не может считаться долгом.

22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов. Он также добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.