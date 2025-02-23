Берлин, 24 февраля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в Германии, набирая 29,6% голосов. Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 21,5%. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов страны.

IMAGO/Alexander Franz/Global Look Press

Порог в 5% преодолевает партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». В это же время лидер партии СвДП и бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после того, как его фракция не прошла в бундестаг, набрав лишь 4,1%.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости сформировать федеральное правительство Германии к Пасхе (20 апреля).

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). АдГ заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

С победой на досрочных выборах немецких консерваторов поздравил президент США Дональд Трамп. По мнению Трампа, этот день стал замечательным как для Германии, так и для США.