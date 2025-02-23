Пассажиры аварийно севшего в Пулково самолета Nordwind вылетели на Кубу
Санкт-Петербург, 24 февраля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Аварийно севший в аэропорту Пулково самолет авиакомпании Nordwind вылетел в кубинский Кайо-Коко. Об этом 24 февраля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
«Самолет вылетел в пункт назначения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, вынужден был сесть в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности. Он благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу при поддержке наземных служб аэропорта.
Позже из самолета высадили 434 пассажира. Авиакомпания выдала пассажирам ваучеры на воду и горячее питание.
19 февраля в аэропорту Норильска успешно сел пассажирский самолет Boeing 737 из Красноярска. Экипаж лайнера во время полета передал диспетчерам информацию о неисправности закрылков. Пассажиры штатно покинули борт после приземления. В самолете находились 157 человек, включая шестерых членов экипажа.