Санкт-Петербург, 24 февраля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Аварийно севший в аэропорту Пулково самолет авиакомпании Nordwind вылетел в кубинский Кайо-Коко. Об этом 24 февраля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

«Самолет вылетел в пункт назначения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, вынужден был сесть в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности. Он благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу при поддержке наземных служб аэропорта.

Позже из самолета высадили 434 пассажира. Авиакомпания выдала пассажирам ваучеры на воду и горячее питание.

19 февраля в аэропорту Норильска успешно сел пассажирский самолет Boeing 737 из Красноярска. Экипаж лайнера во время полета передал диспетчерам информацию о неисправности закрылков. Пассажиры штатно покинули борт после приземления. В самолете находились 157 человек, включая шестерых членов экипажа.