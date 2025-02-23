Париж, 24 февраля, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине обсудил президент Франции Эммануэль Макрон с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом французский глава сообщил 23 февраля в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном. Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал Макрон.

Как подчеркнул французский лидер, урегулирование украинского конфликта должно состояться «на справедливой, прочной и долгосрочной основе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Турции Эрдоган во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, переговоры по Украине должны включать обе стороны конфликта.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что Зеленский проделал плохую работу по части переговорного процесса и у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Москвой.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп сообщил ему, что Вашингтон исходит из того, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут с участием и Москвы, и Киева.