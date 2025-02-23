Берлин, 24 февраля, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что собирается добиться независимости Германии от США.

Michael Lucan/Global Look Press

«Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины», — заявил Мерц в эфире телеканала ARD.

Вместе с этим Мерц отметил, что не рассматривает вопрос об отправке немецких военных на Украину.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ заявил о необходимости сформировать федеральное правительство Германии к Пасхе (20 апреля).

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. АдГ заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.