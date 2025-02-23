Мерц заявил о планах добиться независимости Германии от США
Берлин, 24 февраля, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что собирается добиться независимости Германии от США.
«Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины», — заявил Мерц в эфире телеканала ARD.
Вместе с этим Мерц отметил, что не рассматривает вопрос об отправке немецких военных на Украину.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ заявил о необходимости сформировать федеральное правительство Германии к Пасхе (20 апреля).
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. АдГ заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.
Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.