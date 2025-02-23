Москва, 24 февраля, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце 23 февраля. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

NASA Вспышка на Солнце

"На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - уточняется в сообщении.

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") уточнили, что вспышка зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86), её продолжительность составила 12 минут.

Отмечается, что вспышка является результатом быстрого роста активности Солнца, который начался меньше суток назад и ещё продолжается. В середине дня астрономы зафиксировали три вспышки среднего уровня M.

"Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. Место формирования произошедшей вспышки располагается под углом всего около 20 градусов от направления на Землю и считается потенциально опасным", - уточнили учёные.

По мнению специалистов, воздействие на нашу планету, если его подтвердят, произойдёт позднее, 25 или 26 февраля. Более точный прогноз появится 24 февраля в первой половине дня.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: А, В, C, М и Х в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Вспышки класса Х относят к сверхмощным, они сопровождаются выбросами плазмы, которые могут спровоцировать сильные геомагнитные бури.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 6 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН сообщила о мощной вспышке на Солнце. Центр вспышки был в области максимального влияния на Землю, что делало высокой вероятность влияния этих процессов на планету.

23 января астрономы сняли на видео чёрный выброс с поверхности Солнца. Это редкое явление, такой эффект получается из-за большой массы нейтрального водорода. Он почти полностью поглощает падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн и потому выглядит черным.