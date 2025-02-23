Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2025, 00:52 — ИА Регнум. В понедельник, 24 февраля, в Совете безопасности ООН пройдет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции об украинском конфликте. Об этом 23 февраля сообщило постпредство Китая, которому в феврале было передано председательство в СБ.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«В 15:00 (23:00 мск. — Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции», — приводит слова представителя миссии КНР «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру». В нём отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

Позже стало известно, что Украина отказалась отзывать проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России за проведение спецоперации, несмотря на требование США сделать это.

22 февраля американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написал, что дипломаты ряда стран Европы восприняли проект резолюции США в Генассамблее ООН, касающийся урегулирования конфликта на Украине, как «капитуляцию перед Россией».