Веллингтон, 24 февраля, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии вводят дополнительный пакет антироссийских санкций, сообщил 24 февраля вице-премьер и министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Tākuta, Edward Hyde

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, ее энергетическим сектором, поддержкой Северной Кореей военных усилий России», — приводит сайт новозеландского правительства слова Питерса.

Помимо этого, Питерс объявил о дополнительном взносе в размере 3 млн долларов в управляемый Всемирным банком Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины.

«Фонд оказывает поддержку правительству Украины в поддержании работы служб, проведении мероприятий по оказанию помощи, а также планировании и реализации восстановления, реконструкции и реформ», — пояснил министр.

Отмечается, что с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1800 физических и юридических лиц, а также ряд торговых ограничений.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что Лондон введёт самый большой пакет антироссийских санкций с начала специальной военной операции.

21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затрагивает тему смягчения санкционного давления в рамках урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что страна сделала многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации.

В этот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что западные санкции сыграли важную стимулирующую роль для развития экономики России, несмотря на все сложности.