Москва, 24 февраля, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Акция по хоровому исполнению легендарного марша «Прощание славянки» прошла в День защитника Отечества по всей России.

Иван Шилов ИА Регнум День защитника Отечества

Хоровые коллективы из разных регионов России поздравили наших защитников совместным исполнением марша «Прощание славянки». Тысячи участников разных возрастов, объединившись, исполнили легендарную мелодию в памятных и символических местах, связанных с историей нашей страны.

Многие хоровые коллективы разместили видеозаписи в своих социальных сетях, часть из этих видео вошла в общий ролик, который представлен Министерством обороны России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949510" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Всероссийское хоровое исполнение марша «Прощание славянки»

В этом году акция посвящается Году защитника Отечества и юбилею Великой Победы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России проходят мероприятия, которые приурочены ко Дню защитника Отечества и основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Участниками акции стали герои и ветераны СВО. В рамках проекта «Знание. Герои» молодые люди вместе с лекторами обсуждают ключевые для России военные сражения, а также узнают о подвигах соотечественников в разные эпохи. Всего в регионах запланировано около 700 лекций, мастер-классов, экскурсий.

С молодёжью встретились Герои России Нурсултан Муссагалеев, Андрей Фроленков, Максим Шоломов, Олег Касков, Роман Черемухин и другие. Они рассказали о своём боевом пути и службе на передовой. Всего в рамках акции выступили 200 ветеранов боевых действий.

23 февраля президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества и поблагодарил участников специальной военной операции, которые отстаивают родную землю. Он назвал их главными героями праздника. Президент добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.