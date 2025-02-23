В России сотни хоровых коллективов исполнили марш «Прощание славянки»
В честь Дня защитника Отечества в регионах России спели марш «Прощание славянки»
Москва, 24 февраля, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Акция по хоровому исполнению легендарного марша «Прощание славянки» прошла в День защитника Отечества по всей России.
Хоровые коллективы из разных регионов России поздравили наших защитников совместным исполнением марша «Прощание славянки». Тысячи участников разных возрастов, объединившись, исполнили легендарную мелодию в памятных и символических местах, связанных с историей нашей страны.
Многие хоровые коллективы разместили видеозаписи в своих социальных сетях, часть из этих видео вошла в общий ролик, который представлен Министерством обороны России.
В этом году акция посвящается Году защитника Отечества и юбилею Великой Победы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в России проходят мероприятия, которые приурочены ко Дню защитника Отечества и основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Участниками акции стали герои и ветераны СВО. В рамках проекта «Знание. Герои» молодые люди вместе с лекторами обсуждают ключевые для России военные сражения, а также узнают о подвигах соотечественников в разные эпохи. Всего в регионах запланировано около 700 лекций, мастер-классов, экскурсий.
С молодёжью встретились Герои России Нурсултан Муссагалеев, Андрей Фроленков, Максим Шоломов, Олег Касков, Роман Черемухин и другие. Они рассказали о своём боевом пути и службе на передовой. Всего в рамках акции выступили 200 ветеранов боевых действий.
23 февраля президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества и поблагодарил участников специальной военной операции, которые отстаивают родную землю. Он назвал их главными героями праздника. Президент добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.
16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.