Берлин, 24 февраля, 2025, 00:06 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о необходимости сформировать федеральное правительство к 20 апреля.

Stefanie Loos/Globa Look Press

«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц в эфире телеканала ARD.

По его словам, формирование федерального правительства будет трудным. Мерц отметил, что будущее правительство должно быть «функционирующим» в плане действий на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. АдГ заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

Мерц 18 февраля выступил за восстановление отношений с Россией. По его словам, это придется делать «в один прекрасный день».