Киров, 23 февраля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. В Кирове задержали бойца местной лиги единоборств Матвея Леванова, оскорбившего жену участника спецоперации и негативно высказывавшегося о действиях российских военных на Украине. Об этом вечером 23 февраля сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором молодой человек выкрикивает нацистские лозунги и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил РФ. Утверждалось, что это на видео был запечатлен Леванов. В свою очередь местная бойцовская лига заявила об исключении его из своих рядов.

"Сотрудниками Кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией данный гражданин был установлен и задержан. Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля ФСБ сообщила о задержании севастопольца, которого подозревают в публичных призывах к убийству русских в мессенджере Telegram. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2024 года в Краснодаре задержали уроженку Киевской области, которая под ником Кислая мармеладка оскорбляла в соцсетях патриотичных россиян. Женщина ходила по городу и фотографировала символику в поддержку спецоперации у граждан. Затем публиковала кадры в своём персональном блоге с насмешками и оскорблениями в адрес тех, кто поддерживает проведение спецоперации.