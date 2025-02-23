Вашингтон, 23 февраля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 881-ю шайбу в матче против «Эдмонтона» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23 февраля.

Global Look Press/Nick Wass

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Вашингтона». Всего Овечкин забросил две шайбы во вторым периоде. Таким образом, он сократил до 13 шайб отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

Для «Вашингтона» встреча против «Эдмонтона» стала 57-м матчем. Всего в текущем регулярном чемпионате команды сыграют по 82 встречи.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» «величайшим».

9 февраля Овечкин также вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков — 717 голов и 873 результативных паса.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отмечал, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна болеет за то, чтобы он стал легендой российского и мирового хоккея.