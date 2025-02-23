Вашингтон, 23 февраля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского назвала «маленьким диктатором» и призвала уйти в отставку член палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор-Грин. Соответствующее заявление конгрессвумен сделала 23 февраля на своей странице в соцсети Х.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Зеленский говорит, что он уйдет с поста ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен покинуть пост и дать Украине провести свободные и честные выборы. Мы больше не платим за их войну», — написала Тейлор-Грин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский заявил, что он готов оставить свой пост, если это нужно для мира на Украине или «в обмен на НАТО».

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

18 февраля Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия якобы составляет 57%.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов. Он добавил, что глава киевского режима отказывается проводить выборы из-за крайне низкого рейтинга.

Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.