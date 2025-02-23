Анкара, 23 февраля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Переговоры по Украине должны включать обе стороны конфликта. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim

«Президент Эрдоган заявил, что <…> Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — сообщила канцелярия Эрдогана.

Вместе с этим турецкий лидер отметил в разговоре с Макроном, что Турция продолжает свои усилия по прекращению военного конфликта между Россией и Украиной и по достижению справедливого и прочного мира, напомнив, что Анкаре ранее удавалось проводить переговоры между российской и украинской сторонами.

Помимо этого, два лидера обсудили палестино-израильский конфликт. Эрдоган подчеркнул, что план по перемещению палестинцев из сектора Газа в какую-либо страну не может быть принят.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что Зеленский проделал плохую работу по части переговорного процесса и у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Москвой.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп сообщил ему, что Вашингтон исходит из того, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут с участием и Москвы, и Киева.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Путин в декабре указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.