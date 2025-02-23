Вашингтон, 23 февраля, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поздравил с победой на досрочных выборах в бундестаг президент США Дональд Трамп 23 февраля в своей социальной сети Truth Social.

ИА Регнум

«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами», — написал американский лидер.

По мнению Трампа, этот день стал замечательным как для Германии, так и для США.

«Я всех поздравляю — впереди еще много побед», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Шольц также заявил, что несёт ответственность за это поражение.

Данные экзитполов показали, что блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в истории занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19,6%. СДПГ Шольца провалилась, заняв только третье место с результатом 16%.