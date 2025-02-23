Анкара, 23 февраля, 2025, 22:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России вечером 23 февраля Сергей Лавров прибыл в Анкару с рабочим визитом.

Ожидается, что Лавров в понедельник, 24 февраля, проведет встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Сообщалось, что Фидан на переговорах с Лавровым рассчитывает обсудить переговоры по разрешению украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Лавров в ходе встречи в ЮАР с Фиданом проинформировал его об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Также отмечается, что министры «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Накануне, 18 февраля, состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.