Верона, Италия, 23 февраля, 2025, 22:05 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Мойзе Кин в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны» получил травму головы, после чего его унесли с поля на носилках.

Global Look Press/Paola Garbuio/Keystone Press Agency

Кин во втором тайме, когда боролся за мяч, ударился головой о колено полузащитника «Вероны» Павла Давидовича и получил рассечение брови. Медики за несколько минут зашили ему рану, футболист вернулся на поле, но вскоре упал на газон. В результате его отвезли в больницу для обследования.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Вероны». Автором гола стал Антуан Бернед на 95-й минуте.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время матча во время встречи с «Интером». Из-за этого матч приостановили. Футболиста увезли на скорой. В больнице он пришел в создание, медики сообщили, что его жизни ничего не угрожает.