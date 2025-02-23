Ватикан, 23 февраля, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Состояние папы Римского Франциска, у которого диагностирована двусторонняя пневмония, остаётся критическим, хотя он находится в сознании. Об этом 23 февраля сообщила служба печати Ватикана.

Иван Шилов ИА Регнум

«Состояние папы Римского остаётся критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые анализы крови показывают начальную лёгкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. При этом продолжается высокопоточная кислородная терапия через носовые трубки.

В службе печати сообщили, что понтифик в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 февраля в Ватикане назвали критическим состояние 88-летнего папы Римского. Отмечалось, что понтифику потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного криза. Утром 23 февраля служба печати Святого престола сообщила, что Франциск смог отдохнуть ночью после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии.

14 февраля папа Римский после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. В ходе обследования у него выявили начало двусторонней пневмонии, а затем врачи предписали понтифику полный покой. Все мероприятия с его участием перенесли или отменили.

В швейцарской гвардии, занимающейся охраной папы Римского, 20 февраля опровергли слухи о подготовке к его похоронам. Представитель гвардии отметил, что работа идёт в обычном режиме, задачи по охране понтифика выполняют без изменений.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази не исключил, что Франциск по примеру своего предшественника Бенедикта XVI может отречься от престола, если не будет справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья.

Франциск ежегодно переносит бронхиты после усечения одного из лёгких в молодости в результате сложной пневмонии. Так, в 2023 году папа Римский провёл три дня в клинике Джемелли и врачи тогда диагностировали у него воспаление лёгких.