Берлин, 23 февраля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ от победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц вряд ли сможет обострить отношения с Россией. Об этом 23 февраля заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

Согласно предварительным данным, блок ХДС/ХСС победил на выборах, набрав около 29% голосов.

«Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что [президент США] Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине», — процитировало его «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. АдГ заняла второе место, получив 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16% избирателей.

Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство и это будет непросто. Лидер АдГ Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придется снова проводить досрочные парламентские выборы.

Мерц 18 февраля выступил за восстановление отношений с Россией. По его словам, это придется делать «в один прекрасный день».