Берлин, 23 февраля, 2025, 21:21 — ИА Регнум. После досрочных выборов в бундестаг нужно как можно скорее сформировать новое дееспособное правительство. Об этом 23 февраля заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Прежде всего важно как можно скорее снова сформировать дееспособное правительство в Германии», — заявил он в штаб-квартире ХДС в Берлине.

Он добавил, что осознаёт ответственность и знает, что будет непросто.

Как ранее передавало ИА Регнум, данные экзитполов показали, что блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в истории занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19,6%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца провалилась, заняв только третье место с результатом 16%.

Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ после объявления предварительных итогов голосования, признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой. Он также пожелал ему удачи с формированием правительства.