Берлин, 23 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившая второе место на досрочных выборах в бундестаг, готова участвовать в переговорах по формированию нового правительства ФРГ. Об этом 23 февраля заявила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

Global Look Press/SÃ�ren Stache/dpa

«Дорогие друзья, мы получили исторический результат. Мы ещё никогда не были сильнее. Мы стали второй политической силой», — заявила она, выступая перед сторонниками.

Вайдель при этом не исключила, что занявший первое место блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) откажется формировать коалицию с АдГ. В этом случае, по ее прогнозу, скоро придется еще раз проводить досрочные выборы.

«И тогда мы обгоним ХДС <…> Это наша цель», — добавила политик.

Как передавало ИА Регнум, выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Их провели досрочно из-за распада правящей коалиции, возглавляемой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Блок ХДС/ХСС, согласно данным экзитпола, набрал 29% голосов, АдГ — 19,5%, у СДПГ — 16%. Для формирования правящей коалиции необходимо, чтобы общее количество голосов у входящих в нее партий превышало 50%.

АдГ выступает за восстановление отношений с Россией. Депутат от этой партии действующего созыва бундестага Кай Готтшальк 18 февраля призвал отменить антироссийские санкции. Он также выступил за переговоры между Берлином и Москвой.