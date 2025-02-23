АдГ выразила готовность участвовать в формировании правительства ФРГ
Вайдель: АдГ готова участвовать в формировании правительства Германии
Берлин, 23 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившая второе место на досрочных выборах в бундестаг, готова участвовать в переговорах по формированию нового правительства ФРГ. Об этом 23 февраля заявила сопредседатель партии Алиса Вайдель.
«Дорогие друзья, мы получили исторический результат. Мы ещё никогда не были сильнее. Мы стали второй политической силой», — заявила она, выступая перед сторонниками.
Вайдель при этом не исключила, что занявший первое место блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) откажется формировать коалицию с АдГ. В этом случае, по ее прогнозу, скоро придется еще раз проводить досрочные выборы.
«И тогда мы обгоним ХДС <…> Это наша цель», — добавила политик.
Как передавало ИА Регнум, выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Их провели досрочно из-за распада правящей коалиции, возглавляемой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Блок ХДС/ХСС, согласно данным экзитпола, набрал 29% голосов, АдГ — 19,5%, у СДПГ — 16%. Для формирования правящей коалиции необходимо, чтобы общее количество голосов у входящих в нее партий превышало 50%.
АдГ выступает за восстановление отношений с Россией. Депутат от этой партии действующего созыва бундестага Кай Готтшальк 18 февраля призвал отменить антироссийские санкции. Он также выступил за переговоры между Берлином и Москвой.